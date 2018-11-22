Пизанская башня стала выпрямляться

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Пизанская башня за последние 17 лет выпрямилась на четыре сантиметра, передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.

© Sputnik / Александр Вильф Как она устояла: ученые раскрыли секрет Пизанской башни

"Выглядит так, как будто колокольня помолодела на два века", — цитирует газета слова профессора Сальваторе Сеттиса из группы экспертов, наблюдающих за состоянием башни.

Он напомнил, что в ХХ веке наклон строения увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 год международная группа ученых проводила работы по стабилизации башни. Им удалось выпрямить памятник архитектуры примерно на 41 сантиметр. Тем не менее, окончательно встать ровно "падающая" башня не сможет, заверил ученый.

Пизанская башня — колокольня католического собора Duomo Santa Maria Assunta в Италии.