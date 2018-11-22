Грызлов о перемирии на Донбассе: введем дополнительные меры контроля

Ранее Борис Грызлов заявил, что украинские силовики продолжают наращивать силы в Донбассе, стягивают к линии соприкосновения БМП и тяжелые минометы.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Постпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил журналистам, что пакет дополнительных мер по контролю за режимом прекращения огня в Донбассе будет доработан к следующей встрече контактной группы, сообщает РИА Новости.

"Российская делегация, как посредник между Киевом и Донбассом, вместе с ОБСЕ продолжает наращивать усилия по введению дополнительных мер контроля соблюдения режима прекращения огня. Пакет таких мер будет доработан к следующей встрече контактной группы", — сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы в четверг.

© Sputnik / Стрингер Грызлов о ситуации в Донбассе: Украина наращивает силы на линии соприкосновения

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего министра обороны Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе. Марчук представлял Киев в подгруппе по безопасности.

"Надеюсь, что назначение Евгения Марчука главой украинской делегации на переговорах Контактной группы придаст новый импульс в ее работе. Огромный политический опыт Евгения Кирилловича и его длительная работа в подгруппе по безопасности создает для этого дополнительные предпосылки", — сказал Грызлов журналистам.

В четверг 22 ноября украинские силовики обстреляли подконтрольный ДНР поселок Спартак в пригороде Донецка из миномета и вооружения БМП, рассказал представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Спартак: выпущены две мины из 120-миллиметрового миномета, совершено 40 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

© AFP 2018 / SERGEY VOLSKIY Украинские военные открыли огонь по окраинам Горловки в Донбассе

О пострадавших и разрушениях пока не сообщают.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.