Археологи выснили имя архитектора, построившего тронный зал для фараона Рамзеса II

Найденный в октябре в эль-Матарии торжественный тронный зал отлично сохранился и может считаться уникальной и очень важной находкой.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Египетская археологическая экспедиция, работающая в пригороде Каира — эль-Матарии и нашедшая в октябре торжественный тронный зал времен правления фараона Рамзеса Второго, выяснила имя строителя этого сооружения, передает РИА Новости. © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany Мумифицированные львы, кобры и жуки: в Египте сделано новое открытие

Как рассказали в министерстве, им, скорее всего, стал один из лучших в те времена архитекторов — Аменеминт и, вероятно, его отец, строивший также храм в Луксоре.

При раскопках в районе расположенного в эль-Матарии храма бога Солнца Ра археологи обнаружили две известняковые плиты, на которых указаны имена Аменеминта и его отца и сказано, что фараон оказал им великую честь, доверив, в числе остального, строительство тронного зала.

Фараон Рамзес Второй правил примерно в 1279-1213 годах до нашей эры. Этого царя часто называют "Фараон чудес", "Царь-солнце", "Царь царей", он сделал Египет великой державой, благодаря своим победам, завоеваниям, освоениям новых территорий, успехам в строительстве и ирригации.

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Считается, что фараон прожил свыше ста лет, из которых 67 правил Египтом, и оставил более 100 детей от 60 жен.

Тронный зал зал использовался фараоном Рамзесом Вторым и его наследниками для особых церемоний, в ходе которых фараон сидел на троне, расположенном на возвышении.

Археологи нашли в этом месте также кирпичную стену, глиняные сосуды и каменные таблички с иероглифическими надписями. Ожидается, что раскопки в районе эль-Матарии будут продолжены в следующем сезоне в марте 2019 года.