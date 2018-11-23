Цена на нефть опустилась ниже 61 доллара впервые с ноября 2017 года

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Нефть WTI в пятницу дешевеет более чем на 4,5%, а Brent – почти на 3%, впервые более чем за год пробив вниз уровень в 61 доллар за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

© AFP 2018 / CARLOS BARRIA / POOL Эксперт: обвала цен на нефть из-за санкций США против Ирана ждать не стоит

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 2,99% — до 60,74 доллара за баррель, впервые с 3 ноября 2017 года опустившись ниже отметки в 61 доллар за баррель. Нефть марки WTI дешевеет на 4,58% — до 52,13 доллара за баррель, при этом в ходе торгов она падала в цене более чем на 5%.

Опасения о перенасыщении рынка сырьем укрепились после новых данных о росте запасов в США. Минэнерго США в среду заявило, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя эксперты ожидали роста не более чем на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.

"Неожиданно резкий рост запасов в США способствовал сохранению тревожности на рынках. В обозримом будущем мы не ожидаем окончания нисходящего тренда. Для этого потребуется четкое заявление от ОПЕК о готовности значительно сократить нефтедобычу", — приводит агентство Market Watch комментарий аналитиков Commerzbank.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Надежное черное золото: на сколько лет России хватит нефти

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в конце 2016 года в Вене пришли к соглашению о сокращении объемов добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор вступил в силу с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ обозначила цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Свои дальнейшие действия участники сделки будут обсуждать в начале декабря.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.