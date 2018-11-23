Цена на нефть опустилась ниже 61 доллара впервые с ноября 2017 года

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Нефть WTI в пятницу дешевеет более чем на 4,5%, а Brent – почти на 3%, впервые более чем за год пробив вниз уровень в 61 доллар за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 2,99% — до 60,74 доллара за баррель, впервые с 3 ноября 2017 года опустившись ниже отметки в 61 доллар за баррель. Нефть марки WTI дешевеет на 4,58% — до 52,13 доллара за баррель, при этом в ходе торгов она падала в цене более чем на 5%.
Опасения о перенасыщении рынка сырьем укрепились после новых данных о росте запасов в США. Минэнерго США в среду заявило, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя эксперты ожидали роста не более чем на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.
"Неожиданно резкий рост запасов в США способствовал сохранению тревожности на рынках. В обозримом будущем мы не ожидаем окончания нисходящего тренда. Для этого потребуется четкое заявление от ОПЕК о готовности значительно сократить нефтедобычу", — приводит агентство Market Watch комментарий аналитиков Commerzbank.
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.