21:27 23 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.67
  • EUR74.94
Поиск

В ООН рассказали о беспрецедентном росте производства наркотиков в мире

© AFP 2018 / ERIKA SANTELICES
В мире
Получить короткую ссылку
18 0 0

Cмертность в результате потребления наркотиков находится на уровне 450 тысяч человек в год.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов заявил, что производство практически всех известных видов наркотических веществ в мире значительно возросло, побив все прежние рекорды, передает РИА Новости.

"В настоящее время производство и оборот практически всех известных видов наркотических веществ — героина, опиума, кокаина, синтетических наркотиков, новых психоактивных веществ — значительно возросло, побив все прежние рекорды", — сообщил Федотов в рамках "часа эксперта" в Совете Федерации.

Это относится и к Афганистану, где небольшой спад в наркопроизводстве в 2018 году в основном связан с климатическими условиями, и Колумбии, где посевы коки продолжают расти, "несмотря на реальную активную работу правительства этой страны при поддержке УНП", считает Федотов.

Уничтожение наркотиков, архивное фото
© AFP 2018 / Carlos Julio Martinez
Боливия с начала года конфисковала почти 174 тонны наркотиков

"Это касается и синтетических препаратов, ассортимент которых увеличивается бурными темпами. В то же время необходимо учитывать, что уровень потребления наркотиков во всем мире пока не следует этой тенденции роста производства и остаётся на относительно стабильном уровне. Число наркозависимых людей в этом году — 31 миллион во всем мире — растёт пропорционально с увеличением населения, но не более того", — резюмировал исполнительный директор УНП ООН.

ЦРУ, родина и наркотики: сын Пабло Эскобара рассказал Sputnik свою историю>>

Как отметил Федотов, смертность в результате потребления наркотиков находится на уровне 450 тысяч человек в год, что, тем не менее, ниже показателей смертности от употребления таких легальных субстанций, как алкоголь — 2,8 миллиона смертей год, и табак —7,1 миллиона.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Президент Молдовы Игорь Додон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
    Первые итоги

    Президент Молдовы Игорь Додон находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил глава республики?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Розамунд Пайк в фильме Исчезнувшая
Лучше, чем в жизни: самые привлекательные киногерои всех времен
Вертолеты в небе над Москвой озадачили москвичей утром 23 ноября
Учения ФСО: Вертолеты в небе над Кремлем озадачили горожан
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia