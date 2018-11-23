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Студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник

Стала известна самая красивая российская студентка

© Фото: Егор Сергеев/ Российская студенческая весна
В мире
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Победительница конкурса примет участие в фестивале "Российская студенческая весна" и получит денежный приз в 100 тысяч рублей.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. В Казани подошел к концу финальный этап конкурса "Краса студенчества России-2018", сообщает РИА Новости.

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Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_)

Победительницей стала студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник. Титул "Вице-краса" достался Екатерине Колосовской из Ульяновского педагогического университета.

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Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_)

Всего в финале соревновались 12 девушек. Они выступили с хореографическими, вокальными и артистическими номерами, участвовали в дебатах и состязались в интеллектуальной викторине.

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Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_)

В состав жюри вошли чемпион высшей лиги КВН Сангаджи Тарбаев, обладательница титула "Мисс Россия-2016" Яна Добровольская, хореограф Татьяна Малахова, капитан одной из команд клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов и многие другие.

Студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник
© Фото: Егор Сергеев/ Российская студенческая весна
Студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник


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