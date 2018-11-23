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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: итальянские сельхозпроизводители потеряли от санкций три миллиарда евро

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Министр иностранных дел России 22-23 ноября находится с рабочим визитом в Италии.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что итальянские сельхозпроизводители потеряли от санкций 3 миллиарда евро, общий ущерб от экономических ограничений составил порядка 100 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

"По подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, общий ущерб для всех от санкций составляет порядка 100 миллиарда долларов на сегодняшний момент. Итальянские производители сельскохозяйственной продукции подсчитали, что только они на проблеме, которая возникла с экспортом сельхозтоваров из Италии в Россию, потеряли 3 миллиарда евро", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение.

Санкции против России и международная торговля
РИА Новости
Санкции против России и международная торговля

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