Более 100 палестинцев пострадали в секторе Газа

Ранее в ноябре Израиль нанес удары по 160 целям в секторе Газа в ответ на 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Более 100 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"Число раненных в столкновениях с израильскими военнослужащими составило 101", — заявил Эраб аль-Фукаха.

© Sputnik / Ахмет Абед Ситуация в секторе Газа "вот-вот взорвется", считают в ООН

По его словам, 14 человек были ранены боевыми пулями, семь — резиновыми, еще 11 человек получили ранения от ударов газовых бомб, а остальные пострадали от газа.

Ранее на прошлой неделе вмешательство Египта остановило самый интенсивный за последние четыре года раунд вооруженного противостояния между палестинскими боевиками и израильскими военными. Первые за сутки выпустили почти 500 ракет и мин по югу Израиля, вторые — разбомбили свыше полутора сотен объектов в секторе Газа. Перемирие, уже девятое с начала года, спровоцировало коалиционный кризис в Израиле, где в знак протеста против прекращения ударов по группировкам анклава в отставку ушел русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман.