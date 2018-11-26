10:14 26 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.67
  • EUR74.94
Поиск
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве.

Украина просит Россию вернуть "захваченное военное имущество"

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
59 0 0

Украинский МИД обращается к союзникам и партнерам для сдерживания России "через применение новых и усиление существующих санкций", а также предоставление Украине военной помощи.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Украинская сторона требует от России возвращения на родину моряков кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение российской госграницы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД Украины.

"Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки", — говорит в сообщении МИД.

© Foto / погрануправление ФСБ по республике Крым
Керченский пролив закрыли для гражданских судов из-за действий Украины
ФСБ России ранее сообщило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. По факту незаконного пересечения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Сотрудник погрануправления ФСБ России по Крыму Антон Лозовой рассказал, что трое украинцев получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

Украинские власти умышленно пошли на провокацию в Черном море, создав опасную дестабилизирующую ситуацию, заявил депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет.

"Киевские власти решили дестабилизировать ситуацию в Черном море, используя подневольных военнослужащих. Жалко, что президент Украины Петр Порошенко сам не захотел возглавить проход украинских военных кораблей. Это был бы поступок настоящего мужчины, но в Киеве привыкли использовать подневольных людей как разменную монету для достижения своих политических грязных целей и создания опасных провокационных ситуаций", — заявил Шеремет.

По его мнению, провокация украинской стороны в Черном море у берегов Крыма координировалась извне.

"Порошенко только отдал очередной преступный приказ, нарушая все международные права в сфере безопасности судоходства", — сказал Шеремет.

По теме

Керченский пролив закрыли для гражданских судов из-за действий Украины
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Президент Молдовы Игорь Додон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
    Первые итоги

    Президент Молдовы Игорь Додон находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил глава республики?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: извергающийся вулкан, протесты в Париже и новорожденный жираж
Попасть в "голос": как прошел кастинг музыкального конкурса "Абжьы зхоу"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia