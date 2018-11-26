Эксперты о ситуации в Азовском море: продуманная акция Киева

Ранее сообщалось о том, что Керченский пролив в целях безопасности временно закрывали для прохода гражданских судов , однако в понедельник утром судоходство в было возобновлено.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил РИА Новости, что инцидент в районе Керченского пролива с попыткой украинских судов незаконно проплыть в Азовское море был продуманной по времени, месту и форме провокацией киевских властей.

"К сожалению, оправдались наши худшие опасения относительно того, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как регион, где провокационная активность Украины может дать быстрые, нужные для международного скандала результаты. Очевидно, что это провокация — продуманная по времени, месту и форме", — сказал Карасин.

Он напомнил, что Россия созывает заседание СБ ООН, на котором будут рассматриваться провокационные действия Киева.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND Россия созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

Российский сенатор Франц Клинцевич уверен, что существует очень большая вероятность того, что военное положение, которое Киев ввел после провокации в районе Керченского пролива, растянут по времени вплоть до президентских выборов со всеми вытекающими последствиями.

"Нет сомнений, что Верховная рада утвердит это предложение СНБО Украины, поддержанное (президентом Украины — ред.) Петром Порошенко. Пока речь идет о 60 сутках. Но существует очень большая вероятность, что потом военное положение продлят вплоть до президентских выборов со всеми вытекающими последствиями", — полагает парламентарий.

Сенатор отметил, что российские пограничники профессионально отреагировали на незаконные действия судов ВМС Украины. В "подобной ситуации так же поступило бы любое уважающее себя государство. Причем эти провокации продолжались много часов, и у Киева была масса возможностей разрулить ситуацию, чем он сознательно пренебрег", — напомнил он.

"Уверен, что при любом развитии событий спокойствие и выдержка не изменят России, что, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на новые провокации Киева, если они последуют", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал инцидент с украинскими военными судами в районе Керченского пролива пиратско-пиаровской акцией.

"По поводу введения военного положения на Украине: прежде всего, очевидно, что этот шаг — не следствие, а причина. Ради этого и затевалась вся провокация в Азовском море. Была надежда, конечно, на нечто большее, но в данной ситуации Киеву сойдет и так. Из позорной пиратско-пиаровской акции украинским властям нужно выжать максимум сразу в трех плоскостях", — написал он в Facebook.

Косачев назвал два сценария развития событий. При первом Верховная рада Украины может утвердить решение о военном положении на 60 дней с возможностью продления.

"Тогда вся предвыборная кампания останавливается, а протестные акции населения против властей — запрещаются. В таком случае предстоящие выборы, даже если они состоятся — с точки зрения демократии и законности полный пшик", — отметил сенатор.

Косачев также считает, что военное положение могут отменить "после сбора "пиар-сливок".

"Понятно, что признать ли ситуацию нормализовавшейся или нет, решит сам Порошенко. И это зависит не от реальной обстановки в Азовском море, а от того, сколь длительным будет политический и медийный эффект от этой провокации", — резюмировал сенатор.

© Sputnik / Василий Батанов Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

Как ранее сообщило МО Украины, распоряжением главы генштаба ВСУ приведены в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения. СНБО Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17:00 мск.