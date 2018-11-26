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Ушел из жизни Бернардо Бертолуччи

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Творческий путь Бернардо Бертолуччи был ознаменован почетными кинематографическими наградами и премиями.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался на 78 году жизни в Риме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Corriere della Sera и Repubblica.

Бертолуччи — автор "Конформиста" (Il Conformista, 1970), "Последнего танго в Париже" (Ultimo tango a Parigi, 1972), "Двадцатого века" (Il Novecento, 1976), "Последнего императора" (The Last Emperor, 1987) "Маленького Будды" (Little Buddha, 1993), "Ускользающей красоты" (Stealing Beauty, 1996) и "Мечтателей" (The Dreamers, 2003).

Творчество режиссера было ознаменовано почетными кинематографическими наградами. Он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 году был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Открытие 64-го Каннского кинофестиваля во Франции

В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бертолуччи наградили Премией мира (Peace Summit Award) за вклад в борьбу за права человека.



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