МИД Украины анонсировал пересмотр десятков договоров с Россией

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ТСН заявил, что Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что за последнее время Киев уже "убил" 48 двухсторонних соглашений с Москвой.

"Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило просто нашим украинским гражданам", — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Украина в корне пересматривает всю двухстороннюю договорно-правовую базу с Россией, так как соглашения, заключенные до 2014 года, по словам Климкина, не имеют смысла.

Договор о дружбе

Более того, в сентябре Киев принял решение не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин заявил, что Киев будет последовательно идти к пересмотру всех соглашений с Россией.

© AP Photo. Petro Zadorozhnyy На Украине запретили иностранцам пересекать границу с Крымом

Москва посчитала решение Киева деструктивным шагом и выразила сожаление в связи с происходящим.

Россия и Украина заключили договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицировала Верховная рада. Он закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции.