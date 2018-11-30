Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Вооруженные силы Украины провели учения в Азовском море, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр штаба операции объединенных сил страны.

"Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья. Экипажи ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили", — рассказали в пресс-центре.

Украина регулярно проводит учения в районе Азовского моря, последний раз это произошло 23 ноября. В Крыму эти маневры считают провокацией, направленной на обострение отношений с Россией.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

© AP Photo. Petro Zadorozhnyy На Украине запретили иностранцам пересекать границу с Крымом

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции.