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Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

© AFP 2018 / SEGA VOLSKII
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Цель учений ВСУ — усовершенствования навыков управления огнем во время действий авиации противника на малых высотах.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Вооруженные силы Украины провели учения в Азовском море, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр штаба операции объединенных сил страны.

"Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья. Экипажи ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили", — рассказали в пресс-центре.

Украина регулярно проводит учения в районе Азовского моря, последний раз это произошло 23 ноября. В Крыму эти маневры считают провокацией, направленной на обострение отношений с Россией.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Украинский солдат на контрольно-пропускном пункте в селе Чонгар в Херсонской области на юге Украины
© AP Photo. Petro Zadorozhnyy
На Украине запретили иностранцам пересекать границу с Крымом

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции.



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