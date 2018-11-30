13:04 30 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.53
  • EUR75.75
Поиск

Украина ввела ограничения на въезд мужчин из России

© Sputnik / Сергей Пивоваров
В мире
Получить короткую ссылку
11 0 0

Ранее сообщалось, что с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, передает РИА Новости.

Украинский солдат на контрольно-пропускном пункте в селе Чонгар в Херсонской области на юге Украины
© AP Photo. Petro Zadorozhnyy
На Украине запретили иностранцам пересекать границу с Крымом

Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий", чтобы "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году", отметил президент Украины Петр Порошенко.

В понедельник данную инициативу высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.

В российском МИД заявили, что отвечать зеркально на все решения Украины было бы нецелесообразно.

Киев "не дождется" ответного запрета на въезд украинских граждан, заявил сенатор Франц Клинцевич. Он считает, что в России принципиально разделяют украинские власть и народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти".

"Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

© AFP 2018 / SEGA VOLSKII
Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции.

По теме

Закон о введении военного положения в десяти регионах Украины вступил в силу
Сенат США осудил действия России в Керченском проливе
МИД Украины анонсировал пересмотр десятков договоров с Россией


Главные темы

Орбита Sputnik

  • В столице Казахстана начался одиннадцатый раунд переговоров по Сирии
    О чем договорились?

    Россия, Турция и Иран подписали совместное заявление по итогам завершившихся в Астане переговоров по Сирии.

  • Руководитель рабочей группы по введению национальной валюты Карим Уразбаев
    Надо ускоряться!

    Руководитель рабочей группы по введению национальной валюты назвал темпы роста экономики Кыргызстана слишком низкими для развивающейся страны.

  • Национальный банк Беларуси
    Без границ

    В 2019 году в Беларуси планируется отменить ограничения на открытие счетов физическим лицам в банках за рубежом.

  • Зимняя Рига Даугава
    По тонкому льду

    Рижская дума установила штрафы для трезвых и пьяных экстремалов, которые рискнут выйти на лед столичных водоемов.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Кризис близко

    Эксперты SEB Bank посоветовали литовцам копить деньги на "черный день", поскольку темпы экономического роста в стране могут замедлиться.

  • Даниэл Ионицэ
    "Обескураживающее" заявление

    Кишиневу не удастся подать заявку на вступление в Евросоюз во время председательства Бухареста в Совете ЕС, заявил посол Румынии в Молдове.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Есть контакт: самые яркие кадры встреч Путина и Трампа
Видимость минимальная: густой туман накрыл китайский город
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии

Соцсети

Sputnikabkhazia