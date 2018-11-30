Украина ввела ограничения на въезд мужчин из России

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, передает РИА Новости.
Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий", чтобы "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году", отметил президент Украины Петр Порошенко.
В понедельник данную инициативу высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.
В российском МИД заявили, что отвечать зеркально на все решения Украины было бы нецелесообразно.
Киев "не дождется" ответного запрета на въезд украинских граждан, заявил сенатор Франц Клинцевич. Он считает, что в России принципиально разделяют украинские власть и народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти".
"Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Провокация в Керченском проливе
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции.