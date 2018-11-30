Украина ввела ограничения на въезд мужчин из России

Ранее сообщалось, что с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, передает РИА Новости. © AP Photo. Petro Zadorozhnyy На Украине запретили иностранцам пересекать границу с Крымом

Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий", чтобы "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году", отметил президент Украины Петр Порошенко.

В понедельник данную инициативу высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.

В российском МИД заявили, что отвечать зеркально на все решения Украины было бы нецелесообразно.

Киев "не дождется" ответного запрета на въезд украинских граждан, заявил сенатор Франц Клинцевич. Он считает, что в России принципиально разделяют украинские власть и народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти".

"Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

© AFP 2018 / SEGA VOLSKII Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции.