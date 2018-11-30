Генсек ОБСЕ о Вышинском, выборах на Украине и инцинденте в Черном море

Ранее генсек ОБСЕ Томас Гремингер направил письмо генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, в котором сообщил, что организация следит за делом взятого под стражу на Украине Кирилла Вышинского

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. ОБСЕ держит в поле зрения ситуацию с арестом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Томас Гремингер.

"Свобода выражения и свобода СМИ относятся к фундаментальным обязательствам всех государств-участников ОБСЕ, поэтому каждый из них обязан способствовать созданию условий, при которых журналисты из одной страны-участницы могут заниматься своей профессией в другой стране-участнице. Это касается и украинских журналистов в России, и российских журналистов на Украине", — сказал Гремингер.

Он отметил, что ОБСЕ выскажет свою позицию, если возникнет повод для беспокойства.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке республик Донбасса и госизмене. Ему может грозить до 15 лет заключения.

© Sputnik / Стрингер Кирилл Вышинский: есть четкое указание держать меня в тюрьме

Милитаризация Азовского моря, связанная с нарушением кораблями украинских ВМС госграницы России в районе Керченского пролива, имеет последствия не только для России и Украины, воздействие будет более широким, считает Томас Гремингер.

"Я внимательно следил за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и я глубоко обеспокоен эскалацией напряжённости. То, что происходит сейчас, и возможная милитаризация Азовского моря имеет последствия не только для Украины и России, это может иметь более широкое воздействие", — сказал Гремингер.

Украина и Россия должны быть сдержанны и воздержаться от дальнейших провокаций, немедленно вступить в диалог для снижения риска дальнейшей эскалации напряжённости в регионе, уверен Генсек.

"Мы также призываем обе стороны максимальным образом использовать доступные средства и процедуры в рамках ОБСЕ. Инструменты, которые можно использовать, есть в Венском документе и касаются мер по снижению риска, в том числе в прилегающих морских районах. Тот факт, что все происходит в море, не исключает применение Венского документа", — сказал Гремингер.

Он добавил, что есть и документ ОБСЕ от 1993 года, "который можно использовать для установления мер по укреплению доверия и безопасности". "Есть договор между Россией и Украиной по Азовскому морю. Также есть набор мер по укреплению доверия и безопасности в Черном море. Существует множество инструментов, которые можно применить", — отметил генсек ОБСЕ.

Пресс-служба президента Украины План Порошенко: 30 дней военного положения и выборы президента в срок

"Конечно, все зависит от восприятия. Вы видите провокацию с другой стороны, при этом, возможно, не осознавая, что она воспринимает как провокацию то, что делаете вы. Так что это логика "кто кого", и нам действительно нужно ее остановить, чтобы деэскалировать ситуацию", — сказал он.

Томас Гремингер также заявил, что на выборах в Донбассе не были выполнены условия, изложенные в минских соглашениях.

"В минских соглашениях указан чётко обозначенный способ проведения выборов, и этот вариант выборов, к которому мы стремимся, не соответствует голосованию, которое было организовано вопреки условиям, изложенным в минских соглашениях. В этом и проблема: условия, изложенные в минских соглашениях, не были выполнены", — отметил глава организации.

ОБСЕ еще не получала запрос от Киева о наблюдении на президентских выборах на Украине, запланированных на март 2019 года, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Выборы запланированы на март, и мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. ОБСЕ и в этом случае БДИПЧ готовы оказать поддержку государствам-участникам в вопросе законодательства и укрепления демократических институтов, но запрос о наблюдении на выборах должен поступить от самой страны-участницы. Мы его пока не получали, но наши инструменты готовы", — сказал Гремингер.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью РИА Новости заявил, что ОБСЕ следит за внутренними событиями на Украине, но не стал комментировать