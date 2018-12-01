Летевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель сфотографировали попутчики

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Пассажир рейса Мадрид — Буэнос-Айрес опубликовал в Twitter фотографии немецкого канцлера Ангелы Меркель, которую посадили вместе с ним в бизнес-классе обычного рейса Iberia.

Канцлер Германии прилетела на саммита G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.

Y la última, ya que veo les interesó. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR — Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.

На первом снимке канцлер входит в салон бизнес-класса, осторожно смотря на попутчиков. На втором она уже сидит в кресле и, похоже, занята монитором. На третьей фотографии Меркель тоже в кресле бизнес-класса, на коленях у нее планшет, в руках телефон, а в ногах лежит большая зеленая сумка.