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Летевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель сфотографировали попутчики

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Ангела Меркель прилетела в Аргентину на саммита G20 регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Пассажир рейса Мадрид — Буэнос-Айрес опубликовал в Twitter фотографии немецкого канцлера Ангелы Меркель, которую посадили вместе с ним в бизнес-классе обычного рейса Iberia.

Канцлер Германии прилетела на саммита G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.

На первом снимке канцлер входит в салон бизнес-класса, осторожно смотря на попутчиков. На втором она уже сидит в кресле и, похоже, занята монитором. На третьей фотографии Меркель тоже в кресле бизнес-класса, на коленях у нее планшет, в руках телефон, а в ногах лежит большая зеленая сумка.



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