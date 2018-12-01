В Париже во время протестов "желтых жилетов" пострадали 20 человек

В некоторые моменты одну из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальную арку — практически не видно из-за дыма.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Число пострадавших во время акции протеста против повышения цен на бензин в Париже возросло до 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNews.

Среди получивших ранения — шестеро сотрудников правоохранительных органов. Ранее сообщалось о десяти пострадавших, в том числе трех полицейских.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских Полях с раннего утра. Первые столкновения с полицией начались у Триумфальной арки на площади Этуаль, где демонстранты попытались захватить контрольно-пропускной пункт на входе в зону акции протеста. Полицейские применили слезоточивый газ.

Корреспондент RT France Люка Леже пострадал во время прямой трансляции с Елисейских полей в Париже, где происходили столкновения протестующих с полицейскими, сообщила глава телеканала RT France Ксения Федорова.

​"Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, сейчас ему оказывают помощь. Пока это все что известно", — написала она в Twitter.

#GiletsJaunes



Notre journaliste Lucas Léger (@lucas_rtfrance) déclaré avoir été blessé par un tir de #police : «Je pouvais être identifié comme un journaliste […] J’étais assez reconnaissable.»



⚡️ EN CONTINU :

➡️ https://t.co/OfpdIuyDBW pic.twitter.com/NWg2ewRnRA — RT France (@RTenfrancais) 1 декабря 2018 г.

Федорова добавила, что журналисты RT ведут трансляцию с Елисейских полей, где полиция заблокировала часть протестующих и применила слезоточивый газ. Леже написал в Twitter, что в него попала резиновая пуля.

Французская полиция многократно применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже, пытающихся нарушать общественный порядок на подходе к Триумфальной арке. Кроме усиленных нарядов полиции, в небе патрулирует вертолёт.

Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, около 1500 человек являются нарушителями порядка. На данный момент задержаны более 100 человек.

"Желтые жилеты"

Масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. ​Движение получило название "Желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

© Sputnik / Ирина Калашникова Парижский Майдан: как подавляют попытку бунта против США

Первоначальные требования участников акций — снижение цен на топливо, однако, как утверждают сами "желтые жилеты", они выступают за повышение покупательной способности в целом.

С 1 января во Франции планируется повышение цен на бензин — на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. При этом только за нынешний год цена на дизельное топливо выросла примерно на 23 процента, на бензин — на 15 процентов.