"Очень важная" встреча с Путиным: Мадуро вылетел в Москву

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении Венесуэлы, включающие эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий против собственного народа,

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вылетел в Россию на "очень важную встречу" с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

"В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами", — написал Мадуро в своем Twitter.

Лидер Венесуэлы рассказал, у него намечена встреча с президентом России.

"Завтра у нас будет очень интенсивная и очень важная встреча с президентом Владимиром Путиным", — написал Мадуро.

© AFP 2018 / JUAN BARRETO Совет Европы продлил санкции против Венесуэлы

В конце октября глава Венесуэлы рассказал, что надеется на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости страны. В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. Международный валютный фонд сделал прогноз о том, что к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть миллиона процентов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе визита в Россию обсудит с российским президентом Владимиром Путиным двусторонние отношения, сообщил посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

"Президенты Мадуро и Путин обсудят двусторонние вопросы. Ожидаем, что президент Мадуро прибудет сегодня днем"", — рассказал посол Венесуэлы.