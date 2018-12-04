Военные в форме НАТО прибыли к линии соприкосновения в Донбассе

Ранее Борис Грызлов заявил, что украинские силовики продолжают наращивать силы в Донбассе, стягивают к линии соприкосновения БМП и тяжелые минометы.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что милиция самопровозглашенной ЛНР засекла на подконтрольной ВСУ территории в Донбассе неизвестное подразделение военных, одетых в форму НАТО, передает РИА Новости.

"В зону ответственности 72 бригады в населенном пункте Светлодарское прибыло подразделение в количестве 28 человек, экипированных в форму образца НАТО", — отметил он.

© Sputnik / Яна Лапикова Грызлов о перемирии на Донбассе: введем дополнительные меры контроля

Осадчий подчеркнул, что "ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению".

Ранее в ДНР и ЛНР информировали, что ВСУ подтягивают силы к линии соприкосновения, в частности, для броска в сторону границы с Россией.

Неделю назад Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на тридцать дней военного положения в десяти областях Украины. Это произошло после провокации СБУ в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля нарушили госграницу России и были задержаны.