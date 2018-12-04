Названа самая влиятельная женщина 2018 года по версии Forbes

За последние годы Ангела Меркель многократно оказывалась во главе рейтинга самых влиятельных женщин мира по версии американского финансово-экономического журнала Forbes.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель, как и годом ранее, оказалась на вершине рейтинга 100 самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.

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Три первых места в рейтинге заняли главы правительств ФГР и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мей, а также глава МВФ Кристин Лагард соответственно.

Издание подчеркивает, что Меркель, занимающая пост канцлера с 2005 года, заявила, что не намерена избираться в 2021 году, но при этом она все еще "остается де-факто лидером Европы".

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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 49 месте рейтинга, обогнав американскую певицу Бейонсе (50 место) и главу дипломатии Евросоюза Федерику Могерини (67 место).