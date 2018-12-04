Испанская полиция изъяла почти три тонны кокаина

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Национальная полиция Испании изъяла в ходе специальной операции почти три тонны кокаина, который наркоторговцы переправляли из Латинской Америки, сообщает РИА Новости.

"Кокаин злоумышленники перегрузили с судна примерно в двух морских милях от острова Гран-Канария (Канарские острова) на две лодки. В тот момент, когда мешки с кокаином (в общей сложности 2 875 килограммов) выгружались на берег, был дан старт операции", - сказано в сообщении Национальной полиции.

Также подчеркивается, что изъято огнестрельное оружие. Арестованы 13 человек в ходе основной стадии операции, еще четверо задержаны позже на Канарских островах и в Мадриде — в основном испанцы, но среди них есть также гражданин Уругвая и гражданин Аргентины. В розыск объявлены еще два человека.

Задержанным предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и отмывании денег.