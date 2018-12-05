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Альберт Эйнштейн (1879-1955).

"Письмо о Боге" Эйнштейна продано на аукционе за три миллиона долларов

© Sputnik / РИА Новости
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Письмо в оригинальном конверте датировано 3 января 1954 года и написано на немецком языке, в тексте имеется несколько исправлений, сделанных рукой ученого.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. "Письмо о Боге" Альберта Эйнштейна, написанное за год до смерти ученого, продано на аукционе Christie's в Нью-Йорке за сумму около трех миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом.

"Письмо о Боге" Альберта Эйнштейна продано на аукционе Christie"s Нью-Йорк за 2,892,500 долларов", — написано в Twitter аукционного дома. Изначально лот был оценен в 1,5 миллиона долларов.

Альберт Эйнштейн
© Sputnik / Александр Демьянчук
Записки Энштейна выставлены на аукцион в Иерусалиме

Послание написано на двух страницах размером 215 на 280 миллиметров. Письмо предназначалось немецкому философу еврейского происхождения Эрику Гуткинду, который работал в Принстонском университете.

По информации аукционного дома Christie's, Эйнштейн написал Гуткинду после прочтения его книги "Выбери жизнь: Библейский призыв к восстанию" (1952 год), которую выбрал по совету голландского математика и философа Лёйтзена Брауэра (1881-1966). Гуткинд отправил Эйнштейну экземпляр своей книги в 1954 году.

"Это самое известное письмо Эйнштейна о боге, его еврейской идентичности и вечном поиске смысла человеком. Это удивительно откровенное, личное письмо было написано за год до смерти Эйнштейна и остается наиболее полно сформулированным выражением его религиозных и философских взглядов", — говорится в описании лота.

"Слово "бог" для меня не более чем выражение и продукт человеческих слабостей, Библия — собрание почитаемых, но все еще довольно примитивных легенд. Никакая интерпретация, независимо от того, насколько она тонкая, не может для меня изменить что-либо в этом", — говорится в тексте письма.

Эйнштейн так же воспринимал и иудаизм, хотя открыто идентифицировал себя с этой религией. "Для меня настоящая еврейская религия, как и все другие религии, является воплощением примитивных суеверий", — писал ученый.

Ранее на аукционах были проданы письма Эйнштейна с формулами, рассуждениями о боге и политике, письмо о печальном будущем нацистской Германии, назидательные записи ученого, которыми он 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, и даже послание девушке, отказавшей ему в свидании.

Теги:
Альберт Эйнштейн


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