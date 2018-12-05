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Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану

"Никаких предварительных условий": Кабул готов к прямому диалогу с талибами

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Официальный Кабул готов обсуждать любые вопросы, в том числе возможное внесение поправок в конституцию страны.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Официальный Кабул готов начать прямые переговоры с радикальным движением "Талибан" без каких-либо предварительных условий, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Высшего совета мира (ВСМ) Афганистана Ихсан Тахери.

"В предыдущие годы, при прежней администрации, мы выдвигали ряд условий: соблюдение положений Конституции, разоружение и другие. Такая позиция привела к тому, что переговоры о мире так и не начались. Сегодня же мы — правительство и Высший совет мира Афганистана — заявляем, что никаких предварительных условий для старта переговоров нет", — сказал Тахери.

70-летний разводчик голубей Абдул Гани кормит питомцев на крыше своего дома в афганском городе Герат
© AFP 2018 / Hoshang Hashimi
Кабул готовится к мирным переговорам с талибами*
По его словам, какой бы вопрос "Талибан" ни захотел обсудить за столом переговоров с властями, Высший совет мира "готов этому содействовать, делая так, чтобы она стала предметом обсуждения между сторонами". "Любая повестка, от которой зависит будущее Афганистана, будет обсуждаться", — подчеркнул Тахери.

Он отметил, что тема внесения поправок в конституцию Афганистана может быть включена в повестку мирных переговоров между сторонами конфликта. "Они могут обсуждать его, и порядок внесения поправок в конституцию заложен в основном законе нашей страны. Поэтому, здесь нет никаких проблем", — сказал представитель ВСМ.

В рядах талибов растет стремление скорее запустить переговорный процесс, сообщил Ихсан Тахери.

"Мы надеемся, что прямые мирные переговоры между правительством и "Талибаном" начнутся в самое ближайшее время. Согласно нашим источникам, такое стремление нарастает на различных уровнях руководства "Талибана", — сказал Тахери.

Он разъяснил, что речь идет о стремлении начать диалог с правительством Афганистана без посредников, а также рассматривать проблему восстановления мира в стране в качестве ключевой. "Все это — вопросы, которые являются "зеленым светом" для будущего Афганистана, и мы надеемся, что прямой диалог между правительством и талибами о будущем страны начнется либо в текущем, либо в следующем году", — заявил представитель ВСМ.

Военные в Афганистане, фото из архива
© REUTERS / Parwiz
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Талибы настаивают на том, чтобы до начала прямого диалога с правительством был выполнен ряд условий, ключевым из которых является полный вывод из Афганистана иностранных вооруженных сил. Это, по их мнению, необходимо для того, чтобы приступить к решению комплекса внутренних проблем страны, включая изменение ряда положений конституции, борьбу с наркоторговлей, ущемление прав женщин и меньшинств, а также другие.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как подчеркивал афганский МИД, не представляет правительство страны.

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