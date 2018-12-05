МИД России: Киев концентрирует в Донбассе наступательное оружие

Ранее начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что милиция самопровозглашенной ЛНР засекла на подконтрольной ВСУ территории в Донбассе неизвестное подразделение военных, одетых в форму НАТО.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова зявила, что Киев перебрасывает в Донбасс существенные наступательные компоненты, появляется информация о подготовке вооруженных сил Украины к силовым акциям, передает РИА Новости.

"К сожалению, в последние дни все чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям ВСУ в Донбассе", — сообщила Захарова в ходе брифинга.

© Sputnik / Стрингер Военные в форме НАТО прибыли к линии соприкосновения в Донбассе

"В шумовой информационной завесе, когда киевский режим пытается переключить внимание мирового сообщества на собственную же провокацию в районе Керченского пролива, которую выдают за некие агрессивные действия России, в регион перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые затем рассредоточиваются вдоль всей линии соприкосновения", — добавила она.

Москва не исключает возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ, сказала Мария Захарова.

"Не может не вызывать озабоченности поступающая информация о возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций, различного уровня и масштаба, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ. Такие действия могут привести к жертвам среди мирного населения и противоречат не только минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения", — сказала Захарова на брифинге.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны.