Захарова о позиции Запада по делу Вышинского: никакого гуманизма

Ранее Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад не проявил гуманизма к журналисту Кириллу Вышинскому, который был арестован за свою профессиональную деятельность, он уже долгое время находится в заключении.

"Напомню вам про Кирилла Вышинского: это журналист, который никому не угрожал, который не занимался никакой не то что террористической или подрывной деятельностью, вообще какой-либо деятельностью, которая могла хоть как-то кому-то на Украине угрожать. Где же гуманизм? Он журналист, он просто писал материалы, он просто занимался своей журналистской деятельностью. Да, она, может быть, кому-то не нравилась, но сколько держат его в застенках?" — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о том, может "ли Россия проявить гуманизм и благородство", отпустив задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".