Выбрано имя для аэропорта Сочи

В предварительном обсуждении названия приняли участие члены общественных палат Сочи, Анапы и Краснодара, представители Кубанского казачьего войска, ветеранских, молодежных, добровольческих организаций.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Подошел к концу второй этап по выбору имени для международного аэропорта Сочи. Из трех предложенных кандидатур наибольшее число голосов было отдано за летчика-космонавта Виталия Севастьянова, сообщается на официальном сайте проекта "Великие имена России".

Ко второму этапу голосования в числе предложенных общественной палатой имен осталось трое – легендарной летчицы времен Великой Отечественной войны Евгении Жигуленко, флотоводца Михаила Лазарева и летчика-космонавта Виталия Севастьянова. Выбор голосовавших пал на имя Виталия Севастьянова с результатом 19 501 голос.

В голосовании по двум другим региональным аэропортам Краснодарского края результаты голосования выглядят следующим образом: для Краснодарского авиаузла выбрано императрицы Екатерины Великой (60 663 голосов), в Анапе первым по количеству набранных голосов (32 107) стало имя летчика Владимира Коккинаки.

Окончательное решение по присвоению имени аэропорту Сочи будет принимать президент в соответствии с недавно подписанным указом.

Экспертный совет конкурса "Великие имена России" обнародовал итоги голосования во вторник, 4 декабря. Всего в отборе имен приняли участие 5,5 млн человек. В Архангельске, Нижневартовске, Санкт-Петербурге и Пензе пройдут вторые туры. В рамках конкурса "Великие имена России" 47 российских аэропортов получат имена выдающихся соотечественников.