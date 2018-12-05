Впервые в истории: Россия начала печатать миниорганы в космосе

Россия планировала отправить свой первый биопринтер на орбиту 11 октября на корабле "Союз МС-10", но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" этого не произошло.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Первая в истории печать миниоргана с помощью биопринтера началась на Международной космической станции, результаты эксперимента будут опубликованы в начале 2019 года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе компании "Инвитро" (владеет лабораторией "3Д Биопринтинг Солюшенс", которая поставила эксперимент в космосе).

© Foto / пресс-служба "Инвитро" Биопринтер уцелевший после аварии ракеты "Союз ФГ"

США намерены отправить биопринтер на МКС весной 2019 года. Быстро собравшись после аварии ракеты "Союз-ФГ" с первым биопринтером на борту, российские разработчики подготовили второй аппарат и 3 декабря с Байконура он был отправлен на МКС. Это позволит России опередить США в постановке подобного эксперимента в космосе.

"Космонавт Олег Кононенко, ранее обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей 4 декабря в 17.00 мск. В результате эксперимента планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши", — рассказали в пресс-службе.

Результаты эксперимента вернут на Землю в декабре 2018 года, после чего начнется их исследование.

"В начале 2019 года они будут обнародованы", — отметили в пресс-службе.