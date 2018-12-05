В РЖД показали концепты вокзалов высокоскоростной железнодорожной магистрали

Для пассажиров на всех новых вокзалах будут предусмотрены сервисы финансовых услуг, билетный сервис, электронная навигация, система биометрического сканирования и цифровой посадки на рейс с помощью смартфонов.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. ОАО "РЖД" разработали масштабную концепцию инновационных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, сообщил РИА Новости представитель "Скоростных магистралей", "дочка" РЖД, курирующая проект.

© Foto/ «Скоростные магистрали» Проекты вокзалов первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань.

Сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать Москва-Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей. Ее пилотным участком, оцениваемым в 621,5 миллиарда рублей, планируется Москва-Гороховец (Владимирская область).

"Цифровизации подлежат большинство процессов, как управления, так и пользования вокзалами. Для управления вокзалом будет внедрена единая цифровая платформа, системами контроля и безопасности, расчета пассажиропотоков, а также численности персонала и оборудования", — сообщили в "Скоростных магистралях" в среду.

"Любой желающий сможет воспользоваться цифровыми магазинами, в которых можно купить товар просто просканировав, а затем получить его в конечном пункте поездки", — отметили в компании. При этом система продумана с максимальным комфортом для пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

© Foto/ «Скоростные магистрали» Проекты вокзалов первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань

"Рестораны и кафе, детские зоны, возможности для проведения выставок, музыкальных мероприятий, лекций и образовательных интерактивов, оборудованные Wi-Fi залы ожидания", — перечисляет собеседник агентства.

Транспортно-пересадочные узлы спланированы, как мультимодальные транспортные системы. "Единый билет из пункта А в пункт Б позволит воспользоваться услугами перехватывающих парковок и различными видами транспорта. Широко представлены услуги: велопаркинга, каршеринга, такси, автобусного сообщения", — рассказали в "Скоростных магистралях".

© Foto/ «Скоростные магистрали» Проекты вокзалов первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Фото предоставили «Скоростные магистрали»

В проекте РЖД есть и планы развития 15 территорий вокруг остановочных пунктов ВСМ Москва-Казань, которые предусматривают строительство как жилых комплексов, так и промышленно-производственных зон, социальных и развлекательных объектов. Общая площадь всех развиваемых территорий более 3 тысяч гектар.