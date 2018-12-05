Несобачья жизнь: как путешествуют домашние питомцы знаменитостей

Собаки, как настоящие члены семьи, часто путешествуют со своими хозяевами, становясь не только наблюдателями, но и активными участниками вояжей.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Жизнь питомцев знаменитостей никак не назовешь собачьей. Почему Любовь Успенскую сняли с рейса самолета, за что мопс Котик обиделся на историка моды Александра Васильева, кому призналась в любви звезда Голливуда Ева Грин и кто был лучшим другом Райана Гослинга в начале его карьеры — в материале РИА Новости.

Любовь Успенская

Королева шансона обожает Фрэнки-джуниора и практически всюду путешествует вместе с ним. Певица берет собаку на гастроли, выдвигая особые условия в своем райдере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frenky-junior (@frenkyjunior9626) 3 Ноя 2017 в 3:40 PDT

В ее достаточно объемном багаже всегда есть и холодильник с едой для Фрэнки.

Успенская признается, что чувствует себя очень неуютно, когда ее собаки нет рядом. Она точно знает: без нее он сильно скучает и волнуется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 14 Авг 2018 в 11:37 PDT

Певица очень любит свою собаку и никому не даст Джуниора в обиду. В марте этого года она даже устроила скандал на борту самолета, когда направлялась на гастроли в Омск. По словам представителя авиаперевозчика, Успенская отказалась предъявить посадочный талон и убрать собаку в специальную переноску. В результате певицу вместе с йоркширским терьером сняли с самолета по просьбе командира воздушного судна.

Валерий Сюткин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 29 Май 2018 в 6:23 PDT

В семье Валерия Сюткина живет очаровательная собака породы бишон фризе по кличке Джульетта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 15 Авг 2018 в 12:39 PDT

Жизнь Джульетты невероятно увлекательна: собачка проводит время на пляжах Юрмалы, посещает достопримечательности в Париже и ездит с хозяевами в гости к бабушке.

Ева Грин

Одна из самых красивых и роковых женщин современного кино Ева Грин ведет очень закрытый образ жизни. И только одному "мужчине" она признается в любви: бордер-терьеру по кличке Гриффин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Green Web (@evagreenweb) 24 Июн 2018 в 1:58 PDT

Ева очень переживает из-за вынужденных разлук с любимым псом, так как не во все поезда, курсирующие по Европе, пускают четвероногих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Green Web (@evagreenweb) 6 Июл 2018 в 5:25 PDT

Но актриса все-таки нашла выход. Однажды она приобрела белую трость и сыграла еще одну роль (уже не в кино, а в жизни) — слепого пассажира. Ведь для собак-поводырей сотрудники железной дороги делают исключение.

Райан Гослинг

Когда Райан был еще никому не известным начинающим актером, он спас из приюта собаку, которую собирались усыпить.

Пес был фактически его единственным другом, пока молодой человек жил в Нью-Йорке и пропадал на кастингах в надежде, что его заметят и предложат хоть какую-нибудь роль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✖️RYAN GOSLING ARMY✖️ (@ryangoslingarmy) 16 Мар 2014 в 9:52 PDT

Сегодня, когда Райан Гослинг стал кинозвездой, он по-прежнему не расстается с Джорджем ни во время работы, ни в путешествиях.

Хантер Лоуренс, фотограф

Еще один вояжер — золотистый ретривер Аспен, который путешествует со своим хозяином фотографом Хантером Лоуренсом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hunter Lawrence (@hunter_lawrence) 25 Июл 2018 в 10:39 PDT

Щенку было всего шесть недель, когда он появился у Хантера и его жены Сары.

Аспен уже побывал в восьми американских штатах и объездил почти всю Канаду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hunter Lawrence (@hunter_lawrence) 2 Ноя 2018 в 8:25 PDT

Но не всегда даже успешные и знаменитые имеют возможность брать питомцев в путешествия или командировки.

Александр Васильев

Известный историк моды и ведущий телевизионной программы "Модный приговор" Александр Васильев всегда старается путешествовать вместе с очаровательным черным мопсом по кличке Котик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) 28 Июн 2018 в 4:13 PDT

Но к сожалению, это не всегда получается, к тому же не во все страны разрешается въезжать с собаками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) 24 Июл 2018 в 11:57 PDT

Когда Котику приходится оставаться дома, он грустит и ждет своего обожаемого хозяина (тот, правда, может иногда играть и с другими собаками, пока Котик не видит).

Алена Долецкая

В доме известной журналистки Алены Долецкой живут два пса породы хаски: Рэй и Чарльз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aliona Doletskaya (@alionadol) 8 Окт 2018 в 3:47 PDT

"Вот что хочу вам сказать: хаски — красивейшие, добрейшие, вернейшие и веселейшие собаки на свете. Но пожалуйста, не заводите их, если не можете справиться! — пишет Алена на своей странице в Instagram. — Нет времени и сил гулять по три часа в день? Аллергия? Командировки? Что там у вас еще? Забудьте тогда. И не плодите несчастных брошенных красавцев".