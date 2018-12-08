Пучдемон дал старт первой ассамблее "совета за республику" в Брюсселе

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, проживающий в настоящее время в Бельгии, открыл в субботу в Брюсселе первую генассамблею так называемого "совета за республику", передает корреспондент РИА Новости.

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Лидеры борьбы за независимость Каталонии объявили в октябре о создании так называемого "Совета за республику", который испанские СМИ называют "теневым правительством", и главная цель которого – строительство Каталонской республики и "подготовка международного сообщества к ее признанию". Штаб-квартира находится в бельгийском Ватерлоо (именуемом сепаратистами "Домом республики"), где живет Пучдемон.

Очередь на вход скопилась за час до открытия ассамблеи, среди сотен участников много жителей Каталонии, которые прибыли в Брюссель специально на один день ради участия в собрании.

Появление у входа в театр Пучдемона было встречено собравшимися громкими аплодисментами и скандированием лозунгов на каталонском языке.

"Мы приехали на один день в Брюссель, чтобы принять участие в собрании. И большинство здесь тоже не из Брюсселя. За Пучдемона у нас выступают люди разных возрастов, а главное, голосующие за разные политические партии", - рассказал 22-летний Гиллем, прибывший из теплой Каталонии в холодную бельгийскую столицу с подругой. Оба поддерживают Пучдемона.

"Сегодня состоится формальное образование совета за республику, это свободный институт, который я бы не называл теневым правительством, это скорее, по моему мнению, "правительство в изгнании". Это не будет символическим советом, потому что будет координация с внутренними властями Каталонии, правительством и парламентом. Члены этого совета - это также и те министры, которые уехали из Каталонии", - сказал каталонский журналист и эксперт Винсент Партал.

По его словам, делегаты ассамблеи прибыли из Каталонии, они представляют разные партии, местные органы власти и ассоциации.

Перед собравшимися в начале мероприятия выступил рэпер Valtonyc, экстрадиции из Бельгии которого добивались испанские власти.

Создание "Совета" было предвыборным обещанием двух основных сепаратистских партий – "Вместе за Каталонию" и "Левых республиканцев Каталонии". Создание "Совета" отказалась поддержать даже крайне левая сепаратистская партия "Кандидатура народного единства", поскольку считает его органом, который не будет иметь никаких реальных возможностей повлиять на ситуацию в Каталонии.

© Sputnik / Javier Luengo В Барселоне потребовали освободить политзаключенных

Первого октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. В нем приняли участие 43% населения, 90% проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, 27 октября 2017 каталонский парламент, где сепаратисты обладали абсолютным большинством, проголосовал за создание "Каталонской республики, независимой и суверенной". Однако официально документы о провозглашении не были опубликованы и не вступили в силу. В этот же день Сенат разрешил правительству Испании применить 155 статью конституции, на следующий день в автономном сообществе было введено прямое правление Мадрида, от власти был отстранен женералитет, парламент распущен. Часть членов правительства Карлеса Пучдемона, включая его самого, скрылись за границей. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа, растрате госсредств и неподчинении властям.