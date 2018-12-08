Корреспондент РИА Новости пострадал во время акции "желтых жилетов" в Париже

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова пострадала от слезоточивого газа на акции протеста в Париже.

"Я работала в непосредственной близости от кордона, когда в ответ на хулиганства полиция распылила газ. У меня есть средства защиты — маска, шлем и капли в глаза. Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа", — рассказала она.

Сегодня в Париже проходит очередная массовая акция протеста "желтых жилетов". Как и предыдущие, она не обошлась без беспорядков.

© Sputnik / Ирина Калашникова В Париже заявили о заморозке цен на топливо в течение всего 2019 года

Митингующие крушат дорожные знаки, разбирают брусчатку и провоцируют полицейских, кидая в них камни и выкрикивая оскорбления. В ответ сотрудники правопорядка распыляют все новые порции слезоточивого газа.

Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в субботу в Париже возросло до 548 человек, 272 из них помещены под стражу, передает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.

Протестные акции прошли также в Гренобле и Марселе. По данным префектуры департамента Изер, в Гренобле в ходе протестной акции задержаны около 15 человек, в том числе арестован один из лидеров движения Жюльен Террье. Ситуация в городе напряженная. В Марселе демонстрация прошла спокойно, всего в акции приняли участие около тысячи человек.

Использует полиция для разгона демонстрантов в Париже и резиновые пули. #GiletsJaunesParis pic.twitter.com/CIK0tpXCJ8 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 8 декабря 2018 г.

Участники движения "желтых жилетов" выступали изначально против повышения цен на бензин, затем их протесты стали выражать недовольство социальной ситуацией во Франции. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.