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Столкновения полицейских с протестующими в желтых жилетах (Gilets jaunes) 8 декабря 2018 года в Париже

Корреспондент РИА Новости пострадал во время акции "желтых жилетов" в Париже

© AFP 2018 / ALAIN JOCARD
В мире
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Ранее французские власти ввели полугодовой мораторий на рост топливных налогов на фоне охвативших страну протестов.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова пострадала от слезоточивого газа на акции протеста в Париже.

"Я работала в непосредственной близости от кордона, когда в ответ на хулиганства полиция распылила газ. У меня есть средства защиты — маска, шлем и капли в глаза. Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа", — рассказала она.

Сегодня в Париже проходит очередная массовая акция протеста "желтых жилетов". Как и предыдущие, она не обошлась без беспорядков.

Акция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже
© Sputnik / Ирина Калашникова
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Митингующие крушат дорожные знаки, разбирают брусчатку и провоцируют полицейских, кидая в них камни и выкрикивая оскорбления. В ответ сотрудники правопорядка распыляют все новые порции слезоточивого газа.

Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в субботу в Париже возросло до 548 человек, 272 из них помещены под стражу, передает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.

Протестные акции прошли также в Гренобле и Марселе. По данным префектуры департамента Изер, в Гренобле в ходе протестной акции задержаны около 15 человек, в том числе арестован один из лидеров движения Жюльен Террье. Ситуация в городе напряженная. В Марселе демонстрация прошла спокойно, всего в акции приняли участие около тысячи человек.

Участники движения "желтых жилетов" выступали изначально против повышения цен на бензин, затем их протесты стали выражать недовольство социальной ситуацией во Франции. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

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Теги:
акция протеста


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