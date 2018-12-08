ФСБ считает Крымский мост основной целью провокаций Украины

ФСБ сообщила, что всем задержанным украинским морякам было предоставлено право на один телефонный звонок и возможность встретиться с консулами Украины.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. ФСБ на брифинге в МИА "Россия сегодня" в субботу предоставила новую информацию об инциденте с кораблями ВМС Украины, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября, заявив, что основной целью провокаций Украины был Крымский мост, передает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Мальгавко В ФСБ рассказали подробности задержания украинских моряков в Керченском проливе

По данным российской спецслужбы, корабли Украины делали попытки провокационных действий в Азовском море еще за месяц до инцидента в Керченском проливе.

Задержанные моряки ВМФ Украины получили, по сообщению ФСБ, не пулевые, а осколочные ранения - в результате повреждения обшивки катера.

В одном из задержанных, сотруднике Службы безопасности Украины (СБУ), житель Донецка опознал человека, который пытал его в Бердянске, сообщила ФСБ.

Провокация в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Эрдоган попросил Путина освободить украинских моряков

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Предыдущая провокация

Первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский сообщил, что украинские корабли за месяц до этого уже предпринимали попытку провокации в Азовском море.

"За месяц до рассматриваемых событий, 24 октября, осуществлялась очередная попытка провокационных действий, которая заключалась в сопровождении в Керченский пролив двумя бронекатерами ВМС Украины "Лубны" и "Кременчуг" судна под флагом Болгарии, вышедшего из порта Мариуполь", - сказал Вольский.

В ходе данного сопровождения неоднократно в эфире звучала угроза использования оружия в отношении российских пограничных кораблей и демонстрировалось приведение в боевую готовность артиллерийских установок.

"Необходимо отметить, что со стороны российских пограничных кораблей не было ни одного факта угроз о применении оружия в отношении катеров ГПС и ВМС Украины", - рассказал Вольский.