23:30 08 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR76.08
Поиск
Людмила Алексеева

Ушла из жизни Людмила Алексеева

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
12 0 0

Правозащитница Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Член Совета по правам человека Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни.
"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы", — говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: гонки на быках, "Марш чертей" и конкурс Мисс Франция-2019
Stop 'n' rock: на светофорах в немецком Фридберге изображение Элвиса указывает путь
Sputnik Абхазия 4.0
Sputnik Абхазия: четыре года на информационной "орбите"

Соцсети

Sputnikabkhazia