Ушла из жизни Людмила Алексеева

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Член Совета по правам человека Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни.

"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы", — говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.

Умерла старейшая правозащитница Людмила Алексеева. Несмотря на разные точки зрения по многим вопросам, Путин относился к ней с огромным уважением. pic.twitter.com/hPaWbuQGoD — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 8 декабря 2018 г.