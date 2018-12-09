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Более 15 тысяч дезертиров амнистированы в Сирии

© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Указ президента Сирии Башара Асада о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы, распространяется на всех дезертировавших до 9 октября 2018 года.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что более 15,4 тысячи сирийцев, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших участников незаконных вооруженных формирований, попали под амнистию в Сирии, передает РИА Новости.

"В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов НВФ. По состоянию на 7 декабря амнистировано 15 402 человека", - говорится в сообщении.

Несмотря на введенный режим прекращения боевых действий, происходят частые нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации.

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"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсара, Джубб-эль-Мгара и Бариша (дважды) провинции Латакия, Зор-Махрука провинции Хама, Нахшебба провинции Алеппо, а также районов Захра и Маканис-эд-Дувайри города Алеппо", - заявил Соломатин.

Более того, Соломатин рассказал, что за прошедшие сутки представителями Центра была проведена одна благотворительная акция в населенном пункте Харазир провинции Алеппо, в ходе которой нуждающимся жителям раздали 1 тонну свежего хлеба и 1 тысячу предметов одежды. Добавляется, что гуманитарных акций за минувшие сутки не проводилось.

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
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Теги:
амнистия


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