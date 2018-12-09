Генерал заявил о ядерных амбициях Украины

Генерал ВСУ считает, что Киев обладает потенциалом для создания не только атомной бомбы, но и полноценных ядерных боеголовок для ракет.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Экс-представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук заявил, что Украина имеет уникальные возможности — интеллектуальные, организационные и финансовые — для создания собственного ядерного оружия, передает РИА Новости.

"Еще раз скажу, у нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие", - уверен Гаращук.

"В мире нет на сегодняшний день такого завода по выпуску таких ракет, межконтинентальных баллистических, какой был в бывшем СССР, потом в независимой Украине, находится в Днепропетровске (переименован в Днепр – ред.). Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется "Сатана", – заявил военный.

В нынешней ситуации в вопросе создания ядерного оружия Украине не стоит переживать из-за каких-либо международных санкций, резюмировал Гаращук.

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Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, фактически стал документом, который лишил Киев ядерного оружия, после чего началось его присоединение к Договору о нераспространении.

По словам замдиректора правового департамента МИД России Игоря Панина, тезис Украины о том, что Москва нарушила Будапештский меморандум, несостоятелен, так как документ не является международным договором и не налагает на государства дополнительные обязательства, помимо имевшихся у них на момент подписания.