В ЛНР рассказали об обострении ситуации в Донбассе

Ранее в ЛНР заявили о шести обстрелах территории ЛНР за минувшие сутки, в том числе из артиллерии калибра 122 миллиметра.

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ситуация у линии соприкосновения в Донбассе обострилась, украинские военные продолжают наращивать силы.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению", - сказал Марочко.

По его словам, руководство ВСУ продолжает наращивать силы вблизи линии соприкосновения.

© Sputnik / Стрингер Военные в форме НАТО прибыли к линии соприкосновения в Донбассе

"Выявлено, что в зоне ответственности 14-й механизированной бригады ВС Украины в район населенного пункта Новозвановка прибыли пять БТР и шесть грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом", - сообщил Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, также в районе подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Орехово в урочище Казенное были обнаружены три самоходные артустановки САУ "Гвоздика" калибром 122 миллиметра.

"Народная милиция Луганской народной республики, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, по-прежнему соблюдает взятые на себя обязательства по защите республики", - подытожил представитель ЛНР.