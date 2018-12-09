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В ЛНР рассказали об обострении ситуации в Донбассе

© AFP 2018 / ANATOLII STEPANOV
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Ранее в ЛНР заявили о шести обстрелах территории ЛНР за минувшие сутки, в том числе из артиллерии калибра 122 миллиметра.

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ситуация у линии соприкосновения в Донбассе обострилась, украинские военные продолжают наращивать силы.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению", - сказал Марочко.

По его словам, руководство ВСУ продолжает наращивать силы вблизи линии соприкосновения.

В Польше размещен батальон НАТО
© Sputnik / Стрингер
Военные в форме НАТО прибыли к линии соприкосновения в Донбассе

"Выявлено, что в зоне ответственности 14-й механизированной бригады ВС Украины в район населенного пункта Новозвановка прибыли пять БТР и шесть грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом", - сообщил Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, также в районе подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Орехово в урочище Казенное были обнаружены три самоходные артустановки САУ "Гвоздика" калибром 122 миллиметра.

"Народная милиция Луганской народной республики, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, по-прежнему соблюдает взятые на себя обязательства по защите республики", - подытожил представитель ЛНР.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

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