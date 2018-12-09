В России появится новая чартерная авиакомпания

Сообщается, что на первом этапе у авиакомпании будет четыре самолета Airbus A321.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Менеджмент подмосковного аэропорта "Жуковский" активно участвует в создании новой чартерной авиакомпании WeGo Air, рассказал РИА Новости источник, знакомый с бизнес-планом проекта.

Собеседник агентства проинформировал о том, что первый рейс новой компании запланирован на апрель следующего года.

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Источник подчеркнул, что сертификат эксплуатанта был куплен у другой авиакомпании, однако не уточнил деталей.

В компании "Рампорт Аэро" также рассказали, что принимали участие в создании нового авиаперевозчика.

На сайте WeGo Air рассказывается, что базироваться перевозчик будет в "Жуковском". Центральный офис компании будет располагаться в Москве, техническая поддержка будет осуществляться в "Жуковском" и в Латвии. Среди потенциальных направлений указаны популярные курорты России, Европы и Туниса.

Акционеры управляющей компании аэропорта - представители менеджмента "Жуковского" - ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент" (52,5% минус одна акция), председатель совета директоров аэропорта Борис Алешин (22,5% акций), госкорпорация "Ростех" (25% плюс одна акция). Генеральным директором "Жуковского" является Томас Вайшвила, заместителем гендиректора - Евгений Солодилин.

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