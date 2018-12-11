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ВМС Турции. Архивное фото

Турция приступила к сооружению военно-морской базы на Черном море

© AP Photo. Vadim Ghirda
В мире
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Турция строит девятую военно-морскую базу на Черном море, на которой будут работать 400 военных и 200 гражданских специалистов.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Минобороны Турции приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Сооружаемый объект будет девятой базой ВМС Турции. В настоящее время Турция располагает военно-морскими базами в Мерсине и Искендеруне на Средиземном море, в Акзасе и Фоче в на Эгейском море, в Гельджюке на Мраморном море, в Эрегли на Черном море, а также в Стамбуле и Чанаккале в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

Отмечается, что на базе будут работать 400 военных и 200 гражданских специалистов.



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