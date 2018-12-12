В открытом космосе: космонавты исследовали отверстие в обшивке "Союза МС-09"

Космонавты провели за бортом МКС семь часов 45 минут, на один час 14 минут больше запланированного времени.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос вскрыли микрометеоритную защиту и обнаружили под ней отверстие в корабле "Союз МС-09", пристыкованном к МКС. Об этом они доложили в Центр управления полетами, сообщает РИА Новости.

После этого Кононенко осуществил забор образцов герметика, которым было залеплено отверстие, а также с поверхности вокруг него. Полученные материалы космонавты уложили в изолирующий контейнер.

"Какие-то махровые желтые. И черные", - сказал Олег Кононенко, отвечая на вопрос, что он видит вокруг отверстия, есть ли там ткань.

Чтобы добраться до отверстия, от защитного материала пришлось отрезать два куска, а не один, как планировалось. Космонавты при этом не заметили на них царапину, в которую могло упереться сверло, если бы дыру просверлили изнутри корабля.

Кононенко и Прокопьев не успели забрать контейнеры экспериментов "Тест" и "Выносливость", которые были оставлены на экспонирование на модуле "Поиск". Однако эта задача приоритетной не была, ее планировали выполнить лишь в случае, если бы у космонавтов осталось время после работы с обшивкой корабля.

Это был 213-й выход в открытый космос в истории орбитальной станции, общая продолжительность работ космонавтов и астронавтов в открытом космосе составила 1335 часов.

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Утечка воздуха на МКС

До рекорда по пребыванию в открытом космосе среди российских космонавтов Кононенко и Прокопьеву не хватило 28 минут.

В конце августа системы Международной космической станции зафиксировали утечку воздуха, при этом экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09", пристыковавшемся к станции восьмого июня. Вечером того же дня по совету ЦУП российские космонавты залили отверстие герметиком.

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Внутренняя комиссия РКК "Энергия", которая изготовила космический корабль, версию производственного брака исключила. Расследованием инцидента занялась комиссия Роскосмоса.