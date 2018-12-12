В России отреагировали на слова Порошенко о "войне" в Керченском проливе

Ранее президент Украины заявил о начале "войны" с Россией, комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с оценкой инцидента в Керченском проливе, озвученной Петром Порошенко, передает РИА Новости.

"Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны", - сказал Песков.

Подобные заявления, звучащие из Киева, объясняются исключительно предстоящими президентскими выборами.

© AFP 2018 / HANDOUT Порошенко об инциденте в Керченском проливе: это война

"Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей", - добавил Песков.

"Украинские моряки выполняли приказ нарушить государственную границу России, получается… Вот поэтому, чтобы выяснить, что произошло, сейчас ведется следствие, и поэтому они задержаны, как нарушители границы России. То есть по сути то, что вы сказали, означает, что может быть версия, что у них был целенаправленный приказ нарушить государственную границу", — отметил Песков.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал бредом заявление президента Украины Петра Порошенко о "войне".

"Это бред, который из себя в очередной раз исторг так называемый президент украинского государства. Единственная война и единственная агрессия, которая существует на Украине на сегодняшний момент, это война и агрессия действующей украинской власти по отношению к собственному народу. Это гражданская война на Донбассе, это экономическая война против собственного народа, которая связана с продолжением разграбления украинского государства. Это единственная и главная угроза, которая существует на Украине." Дмитрий Полонский

Член Совета Федерации Алексей Пушков также прокомментировал заявление Порошенко.

Пресс-служба президента Украины План Порошенко: 30 дней военного положения и выборы президента в срок

"Порошенко так отчаянно нуждается в войне, что она не сходит у него с языка. Ни в Берлине, ни в Париже, ни даже в Вашингтоне не считают керченский инцидент прологом к войне, об этом твердит лишь Порошенко. И это не безобидно - он намеренно создает на Украине предвоенную атмосферу", – написал Пушков.

По словам сенатора, только украинский президент рассматривает керченский инцидент в качестве пролога к войне и умышленно создает "предвоенную атмосферу" в стране.