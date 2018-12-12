Чем кашу не испортить: Росконтроль проверил качество сливочного масла

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Сливочное масло подделывают чаще других молочных продуктов, поскольку это продукт высокой жирности и при замене даже небольшого количества молочного жира производитель существенно экономит, сообщается на официальном сайте "Роскотроля".

Признаки такой подмены эксперты обнаружили в 6 проверенных образцах. В масле "Родная кухня", "Солнечная долина", "Лав продукт", "Молоко плюс", "Посейдон сервис" обнаружено присутствие растительных жиров, а в "Домике в деревне" — говяжьего жира.

"Производители все чаще прибегают к фальсификации продукции при помощи добавления говяжьего и свиного жира. Основных причин «популярности» этого метода две. Во-первых, эти жиры намного дешевле не только молочного жира, но даже и заменителя молочного жира ратсительного происхождения. Во-вторых, обнаружить подделку гораздо сложнее: жирнокислотный состав масла существенно меняется только при добавлении более 20 % говяжьего или свиного жира. Немолочные животные жиры, особенно говяжий, имеют неблагоприятное соотношение жирных кислот, содержат большое количество трансизомеров жирных кислот и представляют прямую угрозу для жизни и здоровья, так как могут спровоцировать болезни органов кровообращения", - говорит руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Андрей Мосов.

Еще один незаконный, но популярный метод "сэкономить"— это производство масла, доля жира в котором чуть меньше заявленной. Как итог, масло имеет не заявленную жирность в 82,5%, а 80 и даже 75%. Это не только грубое нарушение производственного регламента, но и целенаправленный обман покупателя.

Разоблачены на такой фальсификации были производители "Посейдон сервис", "Киржачский молочный завод", "Ровеньки", "Молочные узоры", "Му-у", "Простоквашино", "Вологодское из Вологды", "Дмитровский молочный завод".

Серьезные замечания ко вкусу, запаху и консистенции масла получил 31 образец из 36. К 12 образцам у специалистов возникли существенные претензии, послужившие поводом для включения их в Черный список. Это продукция брендов: "Молоко плюс", "Киржачский молочный завод", "Ровеньки", "Родная кухня", "Солнечная долина", "Число му", "Посейдон сервис", "Выбор хозяйки", "Балтком", "Сернурский сырзавод", "Искренне ваш", "Крестьянские узоры".

В списке таких не соответствующих норме признаков, наличие которых позволяет считать масло недоброкачественным:

пустой, невыраженный, нехарактерный для масла вкус и запах

привкус и запах ароматизатора

вкус и запах окисленного жира

штафф на поверхности масла

Ситуация с нарушениями требований безопасности более менее благополучная. Масло только двух брендов оказалась опасным для здоровья. В масле "То самое масло" и "Кубанский молочник" найдены бактерии группы кишечной палочки и признаки фекального загрязнения.

Некоторые штаммы кишечных палочек могут вызывать кишечные инфекции у людей, хотя большинство их относится к нормальной микрофлоре человека. Главное, о чем говорит обнаружение кишечной палочки, — это грубое нарушение санитарно-противоэпидемических требований, например, нарушение правил личной гигиены персоналом или нарушение ветеринарно-санитарных требований, в результате которых в продукт попадают микроорганизмы, характерные для кишечной микрофлоры человека и животных, среди которых могут оказаться действительно опасные микробы, способные вызвать у потребителя такой продукции кишечную инфекцию или пищевое отравление.

Какое масло покупать?

На фоне в целом грустной статистики, особенно радостно констатировать, что хорошее масло в магазинах все-таки есть. 6 образцов сливочного масла в 2018 году успешно прошли экспертизу по всем параметрам, соответствуют заявленным в маркировке свойствам и могут быть маркированы Знаком Системы контроля качества Росконтроль — Знаком доверия потребителей! Это масло брендов "Вкуснотеево", "Радость вкуса", "Брест-Литовск", "Экомилк", Valuiki и "Белорусское".