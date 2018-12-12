Неподражаемый Aston Martin: сделан из углерода и кожи

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Компания Aston Martin на днях продемонстрировала новые фото суперкара. Vanquish Zagato Shooting Brake был презентован еще в октябре, но главные особенности и технические характеристики модели раскрыли широкому общественности только сейчас, рассказывает Sputnik Азербайджан.

© Фото : Aston Martin Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake

Автомобиль дополнил линейку автомобилей Vanquish, созданных в сотрудничестве с дизайнерами итальянской компании Zagato.

На единственном фото интерьера можно увидеть салон из коричневой кожи и вместительный багажник с элементами из углеродного волокна. Из внешних характеристик — белый кузов с черной стеклянной крышей. Также сообщается, что Shooting Brake укомплектован 6-литровым мотором V12 на 580 лошадиных сил.

© Фото : Aston Martin Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake

Aston Martin намерен выпустить всего 99 единиц Shooting Brake, 28 из них будут выполнены в версии Speedster с кузовом кабриолет. И не спешите пересчитывать деньги: представители компании рассказали, что все 99 Zagato Shooting Brake уже проданы. Так что увидеть эти прекрасные автомобили нам предстоит только в частных коллекциях, на выставках и автомобильных шоу.