Утраты 2018 года

Люди, вписавшие свои имена в историю, — в подборке РИА Новости.
Актриса Нина Дорошина умерла 21 апреля. Всенародное признание она завоевала после выхода на экраны фильма "Любовь и голуби". Ее персонажи всегда поражали искренностью и непосредственностью.
Эстрадный артист Роман Карцев, чьи эстрадные репризы и роли в картинах "Небеса обетованные", "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита" полюбились нескольким поколениям зрителей, ушел из жизни 2 октября.
Режиссер Станислав Говорухин скончался 14 июня. Картины мастера "Вертикаль", "Десять негритят", "Место встречи изменить нельзя" вошли в золотой фонд отечественного кино.
Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась 15 января в лондонском отеле. В столицу Великобритании певица приехала записывать новый альбом.
Олег Табаков ушел из жизни 12 марта после долгой болезни. Выдающийся актер и педагог и порядочный человек — таким запомнили Табакова коллеги, ученики и зрители. Он не только сам был талантлив, но умел видеть талант в других. Под его руководством МХТ имени Чехова стал сценой, для которой ставили и где играли лучшие молодые режиссеры и актеры.
"Королева соула" и лауреат 18 премий "Грэмми" Арета Франклин умерла 16 августа после тяжелой болезни. Франклин — одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись по всему миру тиражом более 75 миллионов экземпляров.
Актер театра и кино, человек-оркестр Олег Анофриев ушел из жизни 28 марта. Всесоюзную славу артисту принес анимационный фильм "Бременские музыканты", где он озвучил партии практически всех персонажей. Анофриев не любил называть свою работу "озвучиванием" — голосом он создавал характер и образ.
Николая Караченцова не стало 26 октября. Он всю жизнь прослужил в "Ленкоме" и говорил, что другого такого театра больше нет. Мировую славу ему принес легендарный спектакль "Юнона и Авось". Караченцов сыграл в десятках фильмов, но был уверен, что в кино не было роли, равной по масштабу его театральным работам.
Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье, которая прославилась своей техникой бельканто, умерла 6 октября. В ее репертуаре было около 90 ролей ролей и 800 камерных произведений.
Автор культовых фильмов "Конформист", "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век" Бернардо Бертолуччи скончался 26 ноября. Режиссер непрестанно экспериментировал с жанрами, сюжетом и формой. Его творчество отмечено самыми престижными кинонаградами.
Артист Театра сатиры Михаил Державин ушел из жизни 10 января. Выдающийся сатирический и драматический актер, он покорил миллионы зрителей несравненным чувством юмора, обаянием и талантом.
Сорок первый президент США Джордж Буш-старший скончался 30 ноября. С ним ассоциируется период окончания "холодной войны", при Буше подписан Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Режиссер, художественный руководитель экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" Дмитрий Брусникин ушел из жизни 9 августа. Для театрального мира эта смерть стала шоком.
Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг умер 14 марта. Большую часть жизни он боролся с неизлечимым заболеванием, но, даже будучи прикованным к инвалидной кресле, вел активную жизнь — преподавал, выступал с докладами, писал книги. Прах ученого захоронили в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. Он не раз выступал в горячих точках и продолжал выходить на сцену даже тогда, когда боролся с тяжелым недугом. Песни, которые исполнял Кобзон, тут же становилось хитами.
Кинорежиссер Кира Муратова ушла из жизни 7 июня. Она строила в кино собственный мир, ее "Долгие проводы", "Короткие встречи", "Астенический синдром", "Три истории", "Настройщик" навсегда остались в памяти тех, кто их однажды посмотрел.
Американский писатель Стэн Ли, придумавший Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев вселенной Marvel, скончался 12 ноября.
Автор детских книг Эдуард Успенский умер 14 августа. Он придумал Чебурашку и крокодила Гену, кота Матроскина и дядю Федора. По произведениям писателя "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино" созданы любимые мультфильмы нескольких поколений россиян.
Автор книг "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042", "Портрет на фоне мира" Владимир Войнович ушел из жизни 28 июля. Он одинаково интересно работал в разных жанрах.
Шарль Азнавур скончался 1 октября в своем доме на юге Франции. За долгую творческую жизнь он написал более тысячи песен, его записи разошлись по миру общим тиражом более ста миллионов копий.
Режиссер легендарного фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман скончался 14 апреля. Его фильмы становились событиями. "Амадей" получил восемь "Оскаров" и еще 32 различные награды и 13 номинаций. Тепло были встречены "Вальмон" и "Народ против Ларри Флинта".
Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" Евгений Осин умер 18 ноября от остановки сердца.
Правозащитница Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря. Она входила в десятку наиболее влиятельных женщин России, ей присуждали самые известные правозащитные награды и премии и дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира.