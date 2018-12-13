Утраты 2018 года

Уходящий год ознаменовался тяжелыми потерями для культуры. Не стало многих выдающихся режиссеров, актеров, музыкантов, писателей.

Люди, вписавшие свои имена в историю, — в подборке РИА Новости.

Актриса Нина Дорошина умерла 21 апреля. Всенародное признание она завоевала после выхода на экраны фильма "Любовь и голуби". Ее персонажи всегда поражали искренностью и непосредственностью.

Эстрадный артист Роман Карцев, чьи эстрадные репризы и роли в картинах "Небеса обетованные", "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита" полюбились нескольким поколениям зрителей, ушел из жизни 2 октября.

© Sputnik / Чижевский Актер Роман Карцев

Режиссер Станислав Говорухин скончался 14 июня. Картины мастера "Вертикаль", "Десять негритят", "Место встречи изменить нельзя" вошли в золотой фонд отечественного кино.

© Sputnik / Руслан Кривобок Станислав Говорухин

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась 15 января в лондонском отеле. В столицу Великобритании певица приехала записывать новый альбом.

© Sputnik / Михаил Фомичев Концерт ирландской группы The Cranberries в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках

Олег Табаков ушел из жизни 12 марта после долгой болезни. Выдающийся актер и педагог и порядочный человек — таким запомнили Табакова коллеги, ученики и зрители. Он не только сам был талантлив, но умел видеть талант в других. Под его руководством МХТ имени Чехова стал сценой, для которой ставили и где играли лучшие молодые режиссеры и актеры.

© Sputnik / Евгений Биятов Олег Табаков

"Королева соула" и лауреат 18 премий "Грэмми" Арета Франклин умерла 16 августа после тяжелой болезни. Франклин — одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись по всему миру тиражом более 75 миллионов экземпляров.

Актер театра и кино, человек-оркестр Олег Анофриев ушел из жизни 28 марта. Всесоюзную славу артисту принес анимационный фильм "Бременские музыканты", где он озвучил партии практически всех персонажей. Анофриев не любил называть свою работу "озвучиванием" — голосом он создавал характер и образ.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Олег Анофриев

Николая Караченцова не стало 26 октября. Он всю жизнь прослужил в "Ленкоме" и говорил, что другого такого театра больше нет. Мировую славу ему принес легендарный спектакль "Юнона и Авось". Караченцов сыграл в десятках фильмов, но был уверен, что в кино не было роли, равной по масштабу его театральным работам.

© Sputnik / Валерий Плотников Николай Караченцов

Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье, которая прославилась своей техникой бельканто, умерла 6 октября. В ее репертуаре было около 90 ролей ролей и 800 камерных произведений.

© AFP 2018 / VANO SHLAMOV Монсеррат Кабалье

Автор культовых фильмов "Конформист", "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век" Бернардо Бертолуччи скончался 26 ноября. Режиссер непрестанно экспериментировал с жанрами, сюжетом и формой. Его творчество отмечено самыми престижными кинонаградами.

© AP Photo. Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи с премией Оскар за фильм "Последний император"

Артист Театра сатиры Михаил Державин ушел из жизни 10 января. Выдающийся сатирический и драматический актер, он покорил миллионы зрителей несравненным чувством юмора, обаянием и талантом.

© Sputnik / Алексей Филиппов Актер Михаил Державин

Сорок первый президент США Джордж Буш-старший скончался 30 ноября. С ним ассоциируется период окончания "холодной войны", при Буше подписан Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Президент США Джордж Буш

Режиссер, художественный руководитель экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" Дмитрий Брусникин ушел из жизни 9 августа. Для театрального мира эта смерть стала шоком.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Презентация книги, посвящённой памяти Марины Голуб

Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг умер 14 марта. Большую часть жизни он боролся с неизлечимым заболеванием, но, даже будучи прикованным к инвалидной кресле, вел активную жизнь — преподавал, выступал с докладами, писал книги. Прах ученого захоронили в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

© AFP 2018 / DESIREE MARTIN Британский физик-теоретик и писатель Стивен Хокинг

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. Он не раз выступал в горячих точках и продолжал выходить на сцену даже тогда, когда боролся с тяжелым недугом. Песни, которые исполнял Кобзон, тут же становилось хитами.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон во время выступления на вечеринке в честь юбилея Prado Cafе.

Кинорежиссер Кира Муратова ушла из жизни 7 июня. Она строила в кино собственный мир, ее "Долгие проводы", "Короткие встречи", "Астенический синдром", "Три истории", "Настройщик" навсегда остались в памяти тех, кто их однажды посмотрел.

© Sputnik / Ройзман Кира Муратова

Американский писатель Стэн Ли, придумавший Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев вселенной Marvel, скончался 12 ноября.

© AFP 2018 / BEHROUZ MEHRI Писатель комиксов Стэн Ли

Автор детских книг Эдуард Успенский умер 14 августа. Он придумал Чебурашку и крокодила Гену, кота Матроскина и дядю Федора. По произведениям писателя "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино" созданы любимые мультфильмы нескольких поколений россиян.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Писатель Эдуард Успенский

Автор книг "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042", "Портрет на фоне мира" Владимир Войнович ушел из жизни 28 июля. Он одинаково интересно работал в разных жанрах.

© Sputnik / Илья Питалев Творческая встреча c Владимиром Войновичем в театре "Мост"

Шарль Азнавур скончался 1 октября в своем доме на юге Франции. За долгую творческую жизнь он написал более тысячи песен, его записи разошлись по миру общим тиражом более ста миллионов копий.

© Sputnik / Asatur Yesayants Шарль Азнавур. Концерт в Ереване

Режиссер легендарного фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман скончался 14 апреля. Его фильмы становились событиями. "Амадей" получил восемь "Оскаров" и еще 32 различные награды и 13 номинаций. Тепло были встречены "Вальмон" и "Народ против Ларри Флинта".

© AFP 2018 / Martin Bureau Чешский и американский кинорежиссер и сценарист Милош Форман

Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" Евгений Осин умер 18 ноября от остановки сердца.

© Foto / Сергей Варшавчик Евгений Осин

Правозащитница Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря. Она входила в десятку наиболее влиятельных женщин России, ей присуждали самые известные правозащитные награды и премии и дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира.