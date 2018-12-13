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Кадр из сериала Игра престолов

Джордж Мартин анонсировал продолжение "Игры престолов"

© Фото : Bighead Littlehead/Home Box Office (HBO)/Television 360
В мире
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В сериале "Игра престолов" за семь сезонов погибло более сотни персонажей, включая главных героев.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Американский писатель и сценарист Джордж Мартин пообещал закончить серию книг "Песнь Льда и Пламени", по мотивам которой снят популярный сериал "Игра престолов", со ссылкой на блог автора.

"Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите ее не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни Льда и Пламени", – пообещал писатель.

Мартин отметил, что в скором времени на экраны выйдет последний сезон "Игры престолов", а также рассказал о подготовке приквела для сериала.

Актеры сериала Игра Престолов
© AP Photo. Willy Sanjuan
Создатели "Игры престолов" сняли специальный эпизод с умершими героями

"Новый сериал, который пока неофициально назвали "Долгая ночь", сейчас ведет подбор актеров. А также ведется работа над сценариями еще нескольких шоу", - добавил писатель.

Сериал по романам писателя стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам, включая гибель главных героев. "Игру престолов" снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".

Выход финального восьмого сезона сериала намечен на апрель 2019 года.

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Теги:
Игра престолов (сериал)


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