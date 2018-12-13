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Трубы для Северного потока - 2

Европарламент выступил против "Северного потока – 2"

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ранее Петербургский суд отказал в иске Greenpeace против строительства газопровода "Северного потока - 2", который планируют проложить через заповедник "Кургальский" в Ленобласти.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Европейский парламент поддержал идею закрытия проекта "Северный поток — 2", трансляция из Страсбурга велась на сайте Европарламента, сообщает РИА Новости.

В тексте резолюции проект расценили как политический и представляющий угрозу для европейской безопасности и стабильности. В документе также отмечается "ключевая роль" Украины для энергетического обеспечения Европы.

© Sputnik / Максим Богодвид
Суд отклонил иск Greenpeace против строительства "Северного потока - 2"

Содержащийся в резолюции Европарламента призыв связан, в первую очередь, с лоббированием интересов США, уверен председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Проект всячески политизируется Западом, поскольку Вашингтон заинтересован в том, чтобы оказывать давление на европейские страны с целью продажи им своего сжиженного газа", сказал Завальный.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по энергетике подчеркнул, что проект "Северный поток — 2" абсолютно коммерческий и взаимовыгодный — для России, для Германии и для Европы в целом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что именно США оказывают давление на европейских политиков.

"Решение Европарламента, очевидно, принято под давлением США. Призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского конгресса в адрес компаний-участниц строительства "Северного потока — 2", - сказал Володин журналистам.

По его словам, "это не что иное, как недобросовестная конкуренция, которая поддерживается политиками, декларирующими принципы демократии и свободной экономики".

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