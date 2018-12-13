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Lexus ES

Опубликован рейтинг самых безопасных автомобилей 2018 года

© Фото: Lexus
В мире
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Победителей определили по результатам краш-тестов, исходя из суммы полученных баллов в разных категориях испытаний.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Независимая европейская организация Euro-NCAP опубликовала рейтинг самых безопасных автомобилей этого года, передает РИА Новости.

Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake
© Фото : Aston Martin
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Победителем в категориях "Большой семейный автомобиль" и "Гибриды и электрокары" стал седан Lexus ES 300h, который получил 91% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 87% — за безопасность детей, 90% — за пешеходов. Функционирование его устройств оценена в 77%.

В группе "Малый семейный автомобиль" на первом месте хетчбэк Mercedes-Benz A-Class. Он на 96% надежен для водителя и взрослых пассажиров, на 91% — для детей, а также на 92% — для пешеходов. Его система безопасности получила оценку 75%.

Хетчбэк Mercedes-Benz A-Class
© Фото: Mercedes-Benz
Хетчбэк Mercedes-Benz A-Class

Самым защищенным большим кроссовером признан Hyundai Nexo. Он получил 94% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 87% — за детей, 67% — за пешеходов, 80% — за успешную работу электронных устройств

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Теги:
безопасность, автомобили


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