Опубликован рейтинг самых безопасных автомобилей 2018 года

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Независимая европейская организация Euro-NCAP опубликовала рейтинг самых безопасных автомобилей этого года, передает РИА Новости.
В группе "Малый семейный автомобиль" на первом месте хетчбэк Mercedes-Benz A-Class. Он на 96% надежен для водителя и взрослых пассажиров, на 91% — для детей, а также на 92% — для пешеходов. Его система безопасности получила оценку 75%.
Самым защищенным большим кроссовером признан Hyundai Nexo. Он получил 94% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 87% — за детей, 67% — за пешеходов, 80% — за успешную работу электронных устройств