Армия Израиля блокировала столицу Палестины в ответ на убийство двух израильтян

Израильскими военными организованы поиски нападавшего, который скрылся с места происшествия.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Палестинец застрелил двух израильтян, открыв огонь по автобусной остановке на Западном берегу реки Иордан, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

"Палестинец открыл огонь по автобусной остановке, убив двух израильтян... к северу от Иерусалима. Мы ищем террориста. Мы его найдем", - написала армейская пресс-служба в микроблоге Twitter.

Служба скорой помощи проинформировала о еще по меньшей мере двух раненых, которые госпитализированы в тяжелом состоянии.

© AFP 2018 / AHMAD GHARABLI Израильские военные и судебно-медицинские эксперты осматривают место обстрела палестинцев на северо-востоке от Рамаллаха.13 декабря 2018

Нападение произошло вблизи еврейского поселения Офра, где в минувшее воскресенье палестинские боевики ранили семерых израильтян, открыв по ним огонь из машины.

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Накануне военные ликвидировали на Западном берегу двух палестинцев, подозреваемых в организации терактов у Офры и в промышленной зоне "Баркан", где 7 октября были убиты двое израильтян.

В данный момент армия Израиля блокировала город Рамалла, фактическую столицу Палестины. Убийцы в розыске, им удалось скрыться с места преступления на машине.

"Автомобиль скрылся в направлении Рамаллы, мы сейчас перекрыли въезды <...> и выезды из города. Мы проводим там обыски и будем действовать в этом районе в обозримом будущем", — сказал подполковник на брифинге.

В Рамалле расположена резиденция президента Палестины Махмуда Аббаса, другие органы власти и иностранные дипмиссии, включая представительство России при Палестинской национальной администрации.