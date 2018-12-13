Армия Израиля блокировала столицу Палестины в ответ на убийство двух израильтян

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Палестинец застрелил двух израильтян, открыв огонь по автобусной остановке на Западном берегу реки Иордан, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.
"Палестинец открыл огонь по автобусной остановке, убив двух израильтян... к северу от Иерусалима. Мы ищем террориста. Мы его найдем", - написала армейская пресс-служба в микроблоге Twitter.
Служба скорой помощи проинформировала о еще по меньшей мере двух раненых, которые госпитализированы в тяжелом состоянии.
Нападение произошло вблизи еврейского поселения Офра, где в минувшее воскресенье палестинские боевики ранили семерых израильтян, открыв по ним огонь из машины.
Накануне военные ликвидировали на Западном берегу двух палестинцев, подозреваемых в организации терактов у Офры и в промышленной зоне "Баркан", где 7 октября были убиты двое израильтян.
В данный момент армия Израиля блокировала город Рамалла, фактическую столицу Палестины. Убийцы в розыске, им удалось скрыться с места преступления на машине.
"Автомобиль скрылся в направлении Рамаллы, мы сейчас перекрыли въезды <...> и выезды из города. Мы проводим там обыски и будем действовать в этом районе в обозримом будущем", — сказал подполковник на брифинге.
В Рамалле расположена резиденция президента Палестины Махмуда Аббаса, другие органы власти и иностранные дипмиссии, включая представительство России при Палестинской национальной администрации.