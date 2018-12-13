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Заседание Совета глав субъектов РФ при МИД

Россия будет способствовать диалогу по Карабаху, заявил Лавров

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Сергей Лавров прибыл в Баку для участия в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия намерена продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по карабахскому урегулированию, передает РИА Новости.

"Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию карабахского конфликта", - сказал Лавров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

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© Sputnik / Aram Nersesyan
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В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Теги:
Сергей Лавров


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