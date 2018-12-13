Турция концентрирует бронетехнику у сирийской границы

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции собираются в ближайшие дни начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Армия Турции укрепляет бронетехникой военную группировку в провинции Килис на сирийской границе, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR Турция планирует военную операцию на северо-востоке Сирии

Бронетехника направлена к границе Сирии на фоне заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о намерении начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат.

Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии курдам, которых Турция расценивает не иначе, как террористов, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдов на территории Сирии.