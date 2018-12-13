00:22 14 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.26
  • EUR75.39
Поиск
Турецкая военная техника, архивное фото

Турция концентрирует бронетехнику у сирийской границы

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
В мире
Получить короткую ссылку
11 0 0

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции собираются в ближайшие дни начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Армия Турции укрепляет бронетехникой военную группировку в провинции Килис на сирийской границе, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Турецкие войска на главной автомагистрали между Дамаском и Алеппо, недалеко от города Саракиб в северной провинции Идлиб, 29 августа 2018 года
© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
Турция планирует военную операцию на северо-востоке Сирии

Бронетехника направлена к границе Сирии на фоне заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о намерении начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат.

Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии курдам, которых Турция расценивает не иначе, как террористов, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдов на территории Сирии.

По теме

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Путин и Эрдоган согласовали действия по демилитаризации сирийского Идлиба
Укрепить суверенитет: Турция значительно увеличила объемы производства оружия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Теплоход с людьми на борту сел на мель в Геленджике
"Пришвартовался": теплоход сел на мель в Геленджике
Чемпионат Абхазии по футболу
Футбольные итоги: первый круг чемпионата Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia