Госдеп США о "Северном потоке — 2": Германия должна "прислушаться к соседям"

Представитель госдепа приветствовал решение Евросоюза о продлении санкции против России и пообещал и дальше выступать "единым фронтом" с европейцами.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. США призывают Германию "прислушаться к соседям" для отмены строительства газопровода "Северный поток — 2", заявил Представитель госдепартамента Роберт Палладино рассказал, что США призывают Германию "прислушаться к соседям" и отменить строительство газопровода "Северный поток — 2", передает РИА Новости.

"Резолюция Европарламента от 12 декабря повторяет важность роли Украины в европейской сети энергопоставок и осуждает строительство поддержанного Кремлем трубопровода "Северный поток — 2" как политический проект. Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода", - заявил дипломат.

Резолюция Европарламента

В среду на сессии в Страсбурге Европарламент одобрил документ с призывом отменить реализацию "Северного потока — 2". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметила, что к экономике подобные декларации имеют весьма опосредованное отношение.

В пресс-службе немецкого правительства в очередной раз подчеркнули, что резолюция Европарламента не может повлиять на позицию Берлина по строительству "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Прибалтика и Польша. Реализации проекта противодействуют и США, которые хотят поставлять свой СПГ в Европу.

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Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента России Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.